Personeel heeft Tesla-CEO Elon Musk zeer hoog zitten

Lijstjes, wie is er niet dol op? Niets voor niets is er een toplijst voor zo'n beetje alles wat je je kan bedenken. Zo is er ook een ranglijst voor de beste werkgever volgens diens werknemers. Opgesteld door de carrièrewebsite Glassdoor. En Elon Musk, baas bij onder andere Tesla, scoort daarop zeer hoog.

Elon Musk is een bezige bij, om maar niet te spreken van een workaholic. Zo is hij oprichter van SpaceX, OpenAI, The Boring Company, Neuralink, SunCity en – natuurlijk – Tesla. Bijna bij al deze bedrijven stippelt hij ook nog altijd de lijnen uit. Kortom, je vraagt je af waar Musk nog tijd vandaan haalt om zijn werknemers te vertroetelen en daarnaast vader en papa te spelen. Slaap hij eigenlijk wel?!



Ruim boven het gemiddelde

De meeste werkgevers met een overvolle agenda hebben niet of nauwelijks (persoonlijke) aandacht voor hun personeel. Althans, dat is het heersende gevoel bij veel werknemers. Maar hoe anders is dat bij de medewerkers van SpaceX, ondanks de overvolle agenda van hun chef Musk.



Volgens de criteria die Glassdoor hanteert scoort Elon Musk een zeer hoge 98% op de Glassdoor-schaal, wat hem tot een van de best beoordeelde werkgevers maakt. Nummer 8 op de ranglijst om precies te zijn. En dan te bedenken dat de nummer 1 op de Glassdoor Top-100 CEO's, Benno Dorrer van Clorox, slechts 1% beter scoort, terwijl de gemiddelde waardering die werknemers hun bazen geven 67% is volgens Glassdoor.



Tesla schittert door afwezigheid

Of Musk ook zo goed wordt beoordeeld door zijn personeel bij Tesla is niet bekend. De populaire EV-fabrikant voldoet om onbekende redenen niet aan de reglementen die Glassdoor hanteert om opgenomen te worden in de Top-100 CEO.