Zie hier alvast de BMW X2!

BMW kan, net als veel andere merken, maar geen genoeg krijgen van de SUV. Nog maar twee cijfers zijn vacant binnen het X-modellengamma (dat niet verder telt dan tien). De nummers 2 en 7. En jawel, ook die zullen eraan moeten geloven. Eerst is het beurt aan de X2 en daarna de kolossale X7 waarvan de eerste levenstekenen ook al de revue zijn gepasseerd.Over de X2 kunnen we vrij kort zijn: die zal net even wat groter, ruimer en duurder zijn dan de X1, maar een fractie kleiner en voordeliger in aanschaf dan de zopas onthulde gloednieuwe X3 . Het is echt proppen geblazen, maar kennelijk is daar markt voor volgens BMW.In zekere zin valt dat laatste in te zien, want optisch is de X2 net even anders. Iets dat de conceptcar tot op heden nog het beste laat zien. Zo lijkt het design van de X2 van uiteenlopende walletjes te willen eten: een beetje traditionele SUV daar, een vleugje coupé hier, met daarbovenop een snufje crossover à la X4. Let maar eens op de relatief sterk aflopende daklijn en opvallend smalle raampartijen langszij.Technisch zal de BMW X2 dan weer niets nieuws onder de zon bieden. Hij staat op UKL-platform waarop ook de X1 en 2-serie Active Tourer zijn gepland. Een bodemgroep dat geënt is op voorwielaandrijving maar ook xDrive-aandrijving aankan – tegen bijbetaling. Voor het beschikbare motorpalet zou je alvast met een schuin oog naar dat van de X1 kunnen kijken.