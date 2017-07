Goodwood Festival of Speed in 100 foto’s

Redactie 4 juli 2017

Het Goodwood Festival of Speed is een van de, zo niet hét leukste autofeest dat er bestaat. Nergens anders ter wereld dan jaarlijks op dit stukje Engeland niet eens zover van Londen komt zo’n pluimage aan auto’s bijeen. Van jong tot (stok)oud en van relatief alledaags tot levende en verloren legendes. En dat alles gaat minstens eenmaal met een rotgang de fameuze heuvel op die als een rode draad over het evenemententerrein loopt. Een schitterend schouwspel is het. Elke editie van Goodwood lijkt ook welhaast groter, kleurrijker en intenser te worden dan de vorige. Kortom, een mekka voor een petrolhead. Goed voornemen voor volgend jaar alvast, want editie 2017 is helaas zonet ten einde gekomen. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog.