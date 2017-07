Prijskaartjes voor Citroën C3 Aircross

De C3 Aircross zal het niet makkelijk krijgen, dat beseft Citroën zich terdege met compacte SUV-kanonnen als de Renault Captur, Peugeot 2008, Mazda CX-3 en ook de eveneens gloednieuwe Opel Crossland X. In het bijzonder de prijs moest zodoende spot-on zijn. En dat is 'ie dan ook.De C3 Aircross start namelijk bij € 19.690,- en dat is een tarief die precies tussen die van de Captur en de Crossland X invalt. Ook andere concurrenten zijn of iets goedkoper of iets duurder, maar vele honderden euro's scheelt het nooit. Althans, puur op prijs beschouwd. Want zo levert Renault de basis-Captur al met een turbomotor en doet de instap-C3 Aircross het met een atmosferisch blokje. Dieperliggende verschillen zullen er dus wel degelijk zijn. Iets om lekker uit te pluizen tijdens de voorpret via de (digitale) folders.De C3 Aircross is in totaal verkrijgbaar met vier motorvarianten, evenredig verdeeld over benzine en diesel. De aftrap wordt verzorgd door een 82 pk sterke driecilinder. Daarboven vind je een 110 pk sterke 1.2 en die kost minimaal € 22.690,-. Wil je deze versie met automaat, dan vergt de investering € 24.990,-. De krachtigste benzine geniet 130 pk en staat in de boeken voor € 27.640,-. Een automaat daaraan koppelen is niet mogelijk, evenals dit ook niet kan aan de driepitter.Als diesels schuiven de Fransen de 100 of 120 pk sterke BlueHDi naar voren. De prijzen daarvan beginnen bij respectievelijk € 25.200,- en € 26.100,-. Nog bestedingsruimte over? Weet dan dat de Citroën C3 Aircross geheel naar eigen smaak op te leuken is middels liefst 90 personaliseringsmogelijkheden voor de carrosserie, 5 interieur-ambiances en 12 rijhulpsystemen.