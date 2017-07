(Leed)vermaak: configurator van de Porsche 911 GT2 RS is live 4 juli 2017

Afgelopen weekend presenteerde Porsche, als ultieme kers op de 911-taart, de nieuwe GT2 RS. Met een snelheidspotentieel waarbij je je vingers aflikt. Zelfs de vraagprijs is best acceptabel als je bedenkt waartoe deze Zuffenhauser in staat is. Drieënhalve ton is niettemin een smak geld. De meesten zullen zich zodoende met een dubbelgevoel op de configurator storten. Je weet echter wat ze zeggen over leedvermaak…