Tesla Model S en X voortaan nog rapper uit de startblokken

Het lijkt erop dat Tesla het onderscheid tussen de Model S en X en de aankomende Model 3 groter wil maken. De instapmodellen van beide types krijgen een prestatie-upgrade.

Electrek ontdekte op de website van Tesla dat vooral de instappers van de Model S en Model X voortaan nog sneller accelereren. Het gaat om de auto's met 75 kWh-accupakket en de 100 kWh-modellen, die qua hardware en software onder handen genomen zijn.



De cijfers

Model S 75: 4.3 seconden, was 5.5 seconden

Model S 75D: 4.2 seconden, was 5.2 seconden

Model S 100D: 4.1 seconden, was 4.2 seconden



Model X 75D: 4.9 seconden, was 6.0 seconden

Model X 100D: 4.7 seconden, was 4.8 seconden



Alleen nieuwe auto's

Een Tesla-vertegenwoordiger bevestigde de nieuwe acceleratiecijfers, die ook bij de duurdere modellen verbeterd zijn. Hij benadrukte dat bestaande auto's niet opeens sneller zullen worden. Er komt dus geen over-the-air update voor de Model S die jij op de oprit hebt staan.



Model 3

De beslissing van Tesla komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De introductie van de nieuwe Model 3 komt met de dag dichterbij, dus het is voor Tesla interessant om juist op dit moment de instapmodellen van de duurdere auto's aantrekkelijker te maken.



Zo kunnen de Amerikanen je er misschien toch van overtuigen om een Model S te kopen, aangezien de wachtlijst voor de Model 3 nog lang niet weggewerkt is.