Volkswagen Gen.E voorbode voor Golf 8?

Na dieselgate wil Volkswagen zichzelf positioneren als voorbeeld als het gaat om hybrides en EV's. Dat biedt een interessant inkijkje als het gaat om de toekomst van de Golf.

Volkswagen introduceerde vandaag stilletjes het Gen.E prototype, een elektrische auto die veel zegt over de toekomst van het merk. Het prototype wordt gebruikt voor onderzoek, maar laat mogelijk ook al iets zien van de nieuwe Golf. Daar heeft de strakke concept car zeker iets van weg.



Oplaadrobots

Even terug naar de kern: de ontwikkelingsauto wordt gebruikt om nieuwe inzichten te krijgen wat betreft de toekomst van auto's. De Gen.E moet bijvoorbeeld 400 kilometer volledig elektrisch kunnen rijden en is voorzien van meerdere laadaansluitingen, zodat je overal bij kunt laten. Volkswagen zou ook werken aan speciale oplaadrobots, die in parkeergarages zorgen dat jouw auto aan de lader wordt gekoppeld.



Autonoom rijden

De concept car heeft C-vormige LED-verlichting, vergelijkbaar met die van de Golf E, waar ze in de bumper verwerkt zijn. De koplampen maken in dit geval de C-vorm compleet. In het lagere deel van de bumper zitten meerdere radars verstopt, die er samen met de camera achter de voorruit voor zorgen dat je deels autonoom kunt rijden.



Vleugeldeuren

Wat ook opvalt zijn de vleugeldeuren met verzonken handgrepen. Dat zou op aerodynamisch vlak de nodige voordelen moeten opleveren. Over aerodynamica gesproken: de Gen.E is voorzien van een fraaie spoiler om de luchtstromen de goede kant op te sturen.



Lichtgewicht onderstel

Volkswagen stelt dat de Gen.E is gebouwd op een lichtgewicht onderstel dat zorgt voor maximale veiligheid, ook wat betreft de accu. Op dit moment is er nog niet meer duidelijk over de concept car, maar qua design en techniek is het geen gek vooruitzicht als we hier inderdaad kijken naar de nieuwe Golf.