Maserati GranTurismo en GranCabrio nogmaals bijgepunt

Design kan nog zo tijdloos zijn, niets heeft het eeuwige leven. Maserati wil ons echter anders doen geloven door de GranTurismo en de dakloze uitvoering daarvan, de GranCabrio, nogmaals in marginaal vernieuwde gedaante naar voren te schuiven. Voor sommigen afdoende, voor de meesten die winkelen in deze felbevochten klasse waarschijnlijk niet genoeg om ze te weerhouden een vergelijkbare bolide van Aston Martin, Porsche, Bentley of zustermerk Ferrari aan te schaffen. De beide 'Masers' zijn reeds 10 jaar oud immers. Hoogbejaard naar sportautobegrippen.Dat Maserati met de voor de zoveelste keer bijgepunte GranTurismo het 70-jarige bestaan van het sportmodel viert maakt het des te schrijnender. Zo'n jubileum is nu juist hét moment om met een gloednieuwe generatie op de proppen te komen. Een gemiste kans van de Italianen. Of er is iets achter de schermen aan de hand waar wij geen weet van hebben. Laten we hopen dat de nieuwe GranTurismo en Alfieri er ooit nog komen. Bij sterke voorkeur zo snel mogelijk (voor het echt te laat is).Goed, tot zover het pessimisme. Want laten we wel wezen: zowel de GranTurismo als GranCabrio liggen ook na zoveel jaar nog altijd zeer prettig op het netvlies. Dat voelt ook Maserati, wat het merk heeft doen besluiten amper zichtbare aanpassingen aan het design te doen. Er zijn weer wat extra kleurtjes verkrijgbaar, het interieur is opgefrist met onder meer een herzien infotainmentscherm en eveneens nieuwe (leder)tinten en dat is het ook wel wat vernieuwingen betreft. Onderhuids gaat nog altijd de atmosferische 4.7 liter V8 schuil, goed voor 460 pk en 520 Nm aan koppel.