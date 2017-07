Teaser: dit is de BMW i8 Roadster

Het is zover: de BMW i8 Roadster is af. De dakloze versie van de elektrische bolide liet jaren op zich wachten, maar de Duitsers zijn eindelijk klaar voor de officiële introductie.

De BMW i8 Spyder Concept debuteerde al in 2012. Later kwam de Duitse fabrikant op de proppen met de Vision Future Interaction Concept en leek de aankondiging van de productieversie aanstaande. Het geduld van potentiële kopers werd dus behoorlijk op de proef gesteld, maar eindelijk is er officieel nieuws te melden.



In de windtunnel

Anderzijds, op de korte video na komen we maar weinig te weten over de open i8. We zien de hybride-sportwagen kort in de windtunnel, inclusief camouflage. Echt veel valt er dus niet te zien. Wat we al wel weten is dat de i8 Roadster volgens voorlopige cijfers slechts twee liter benzine per 100 kilometer verbruikt. Zuinig is de eDrive-aandrijving aan boord dus absoluut.



Facelift?

De BMW i8 Roadster oogt net even anders dan de i8 die we al kennen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de neus en met name de koplampen. Het zou dus zomaar kunnen dat de Roadster tegelijk geïntroduceerd wordt met de vernieuwde i8 Coupé. Maar daarover meldt BMW helaas nog niets.