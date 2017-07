Subaru Nederland gaat toch nieuwe Impreza aanbieden

Tijdens de aankomende IAA in Frankfurt zal de nieuwe Impreza zijn Europese showdebuut beleven, niet veel later gevolgd door de showroomintroductie bij de Subaru-dealers die Nederland rijk is.Over prijzen kan men nog niets melden helaas, maar al wel kunnen geïnteresseerden van het eerste uur hun emailadres achterlaten op de speciaal in het leven geroepen pagina www.impreza.nl zodat zij automatisch op de hoogte worden gehouden wanneer er meer nieuws is rond de nieuwe Impreza.Alvast inlezen over de nieuwe Subaru Impreza? Klik hier voor de belangrijkste details.