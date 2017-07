Superduo: Koop een Aventador, krijg een speedboat »

De Aventador SV Roadster (750 pk, V12, topsnelheid van 349 km/h, 1100 km op de teller) is natuurlijk niet compleet zonder bijbehorende speedboat. Ook de boot is uitgevoerd in Verde Singh, inclusief zwarte accenten en SV-badges. Het geheel wordt afgemaakt door de alcantara-bekleding en koolstofvezel onderdelen.