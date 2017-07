Porsche 911 GT2 RS: donutfail op Goodwood

De 911 GT2 RS is de snelste straatlegale 911 ooit en dat kun je op twee manieren demonstreren: met een recordtijd in Goodwood óf een spectaculaire show. Porsche koos voor optie twee, maar al snel bleek dat lastiger dan gedacht. Nee, de peperdure bolide crashte niet, maar het scheelde niet veel.

De bloedsnelle bolide zit bomvol slimme elektronica om 'm op de weg te houden, want niet iedere bestuurder zal in staat zijn deze 700 pk sterke achterwielaandrijver te bedwingen. Diezelfde elektronica zorgde er op Goodwood voor dat het niet lukte om enkele donuts te draaien. De coureur in kwestie had vermoedelijk vergeten het daarvoor bestemde knopje (lang) in te drukken. Een lichte blamage voor het oog van honderden toeschouwers is wat volgde.



Rookwolken

Het lijkt erop dat Porsche nog wel zo slim was om de traction control uit te schakelen, want in de rest van de video blijkt dat de GT2 RS wel degelijk rook kan produceren. De bestuurder in kwestie reed na de mislukte donuts dan ook door alsof er niets gebeurd was.