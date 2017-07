Jules Deelder zou trots zijn: BMW X5 & X6 M Black Fire Edition

Drugsdealers, profvoetballers en Jules Deelder in het bijzonder opgelet! BMW presenteert de X5 en X6 M Black Fire Edition. What's in the name!

Zwart is extreem populair onder uiteenlopende rijders van de BMW X5 en X6. Voor sommigen kan het echter niet zwart genoeg zijn en als het even kan worden zodoende ook de grille, de wielen, de uitlaatpijpen, alle logo's en het ganse interieur in deze sinistere tint uitgevoerd. Maar dan moet er wel geput worden uit eigen inspiratie (voor zover dat nodig is bij zo'n eentonige uitgevoerde X5 of X6) en daar is niet iedereen even getalenteerd in. Heb je hier moeite mee, klop dan aan bij de nieuwe X5 of X6 Black Fire Edition. BMW heeft daarbij al heel wat voorwerk gedaan.



Exclusief zonnebril

Bijzonder veel woorden hoeven we niet vuil te maken aan deze speciale edities, want dat kan uiterst kort: beide zijn zwart, zwart en nog eens zwart. Aan de buitenzijde wijken enkel de remklauwen daarvan af (blauw) en aan de binnenzijde is er een toefje rood te vinden om 'Fire' in de naam te rechtvaardigen. De ledermix oogt nogal gedurfd, maar daarvoor is de zonnebril uitgevonden nietwaar…



575 pk

Onder de kap is er niets aangepakt. Was ook niet echt nodig, want de dubbel geblazen achtcilinder in zowel de X5 m als X6 M spuwt standaard al 575 pk en 750 Nm. Daarmee is het in iets meer dan vier tellen naar honderd spurten en kan een (begrensde) top gehaald worden van 250 km/h. Prijzen van de Black Fire Editions volgen nog.