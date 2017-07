Eerste Tesla Model 3's nog deze maand geleverd

Musk liet via Twitter weten dat de Model 3 nu al aan alle eisen vanuit de overheid voldoet. Daarmee loopt het bedrijf twee weken voor op schema. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat de eerste Model 3 nog deze week volledig af is.

Productiestart

De productie komt vervolgens langzaam op gang. Op 28 juli krijgen de eerste dertig kopers hun Model 3 tijdens een handover party, zoals Musk het omschrijft. Vervolgens worden de productie-aantallen steeds verder opgevoerd. In augustus rollen er 100 Model 3's van de band, in september 1.500. Het is de bedoeling om in december 20.000 auto's te produceren.

Model

De Tesla Model 3 heeft een volledig elektrische range van zo'n 345 kilometer en is relatief goed te betalen. Exclusief belastingen kost 'ie 35.000 dollar, de Nederlandse prijzen volgen later. Na de aankondiging reserveerden honderdduizenden mensen een Model 3, dus als je nu een bestelling plaatst, dan staat jouw auto waarschijnlijk in 2018 voor je klaar.