Ruim 3,5 ton voor 700 pk sterke Porsche 911 GT2 RS

“De nieuwe 911 GT2 RS doet nauwelijks onder voor de 918 Spyder tegen een derde van diens prijs”

Eventjes werd er gevreesd dat Porsche een GT2 RS op basis van de huidige generatie 911 aan zichzelf en ons voorbij liet gaan. Een gloednieuwe 911 is immers al een tijdje in de maak. Maar hier is 'ie dan toch. Als grande finale, en hoe! Met 700 pk aan boord is de nieuwe GT2 RS nog eens 80 pk sterker dan z'n voorganger uit 2010. En dat was al een moorddadige machine!700 pk dus. Dat is het vermogen dat de opgefokte 3.8 liter zescilinder-boxer achterin de nieuwe GT2 RS kan ophoesten. Een indrukwekkend (specifiek) vermogen, maar strikt genomen een pak minder dan de 918 Spyder . Die kan immers tegen de 900 pk opwekken. En toch doet de GT2 RS niet onder voor die über-Porsche. Allebei snellen ze in 2,8 seconden naar de 100 km/h. De 0-200 km/h-sprint duurt in de GT2 8,3 seconden, slechts een tel langzamer dan de exotische en aanzienlijk duurdere 918, terwijl de topsnelheid op 340 km/h ligt. Ongekende prestaties tegen een derde van de prijs die de 918 nieuw kostte. Porsche vraagt namelijk 'slechts' € 354.300,- voor de nieuwe 911 GT2 RS. Wie snel bestelt kan nog dit jaar rijden. En anders wordt dat in de loop van 2018.Je hoeft geen raketgeleerde te zijn (alhoewel…?) om te beseffen dat de 911 GT2 RS eigenlijk een volbloed circuitracer is die kentekengerechtigd is. De prestaties, het uiterlijk, vrijwel alles op en aan de auto duidt daarop.Het kloppende hart is feitelijk gebaseerd op de motor van de 911 Turbo S met 580 pk, maar vervolgens grondig aangepakt om tot een extra vermogen van 120 pk te komen. Zo beschikt de GT2-boxer over grotere turbo's, een extra koelsysteem, een versterkte 7-traps PDK-transmissie en een uitlaatsysteem van extra licht titanium. Bovendien scheelde die laatste 7 kilogram aan mee te zeulen gewicht, maar bovenal belooft Porsche dat de911 GT2 RS klinkt als een regelrechte helleveeg. Zodra we daar audiovisueel bewijs van hebben, hoor je dat van ons.Daar waar mogelijk heeft Porsche de 911 GT2 RS zoveel mogelijk op dieet gezet, hetzij tegen bijbetaling. Tegen meerprijs is namelijk het Weissach Package verkrijgbaar dat nog eens 30 kilogram bespaart. Dit komt vooral door extra onderdelen van CFR en titanium, zoals het dak en de torsiestabilisatoren en koppelstangen van beide assen. Ook bevat dit pakket magnesium wielen die het totale als het onafgeveerde gewicht verlagen en bijdragen aan nog betere rijeigenschappen. Een GT2 RS met Weissach Package herkennen doe je aan de klep van de bagageruimte en het dak met carbonlook; die zijn namelijk beide afgewerkt met een brede decoratiestrip in de kleur van de auto. Rollen doet de GT2 RS daarbij op 265/35 ZR 20-banden vóór en 325/30 ZR 21 achter, terwijl de stopkracht wordt gegarandeerd door keramische remschijven.Bij de GT2 RS draait alles om tijd. Porsche leek het daarom wel een leuk idee om een speciaal horloge ter ere van haar nieuwe volbloed te ontwikkelen. Dit exclusieve chronograaf-horloge is uitsluitend beschikbaar voor eigenaren van een 911 GT2 RS. Het horloge beschikt over een hoogwaardig automatisch uurwerk met diverse bijzondere functies. De kast is van titanium en de band tussen auto en horloge komt in een groot aantal details naar voren.