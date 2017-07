Nieuwe Audi A8 debuteert op de rode loper

Normaal gesproken houden autofabrikanten hun nieuwe modellen altijd goed verborgen onder een flinke laag camouflage. Maar speciaal voor de premiere van Spiderman ontwierp Audi een camouflagepatroon in stijl met de film. Dit alles om nogmaals te benadrukken dat de nieuwe limousine uit Ingolstadt een prominente rol speelt in de Hollywood-kraker.Wie de film kijkt zal alvast glimpen op kunnen vangen van het model. Op 11 juli gaat het doek officieel van de nieuwe A8 en zullen de Duitsers ons alle ins en outs meedelen. Tot die tijd moeten we het doen met deze en vele andere teasers en eerste details