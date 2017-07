Faraday Future verovert elektrisch record op Pikes Peak »

De fabrikant van elektrische auto's heeft een aantal FF 91-prototypes af, waaronder het exemplaar dat begin dit jaar werd onthuld in Las Vegas. De elektrische crossover heeft looks die niet iedereen kunnen bekoren, maar hij rijdt in ieder geval, ook al moet er nog genoeg aan de auto gebeuren.

Recordtijd

Faraday Future heeft veel geld nodig, wil het de ontwikkeling van de FF 91 voort kunnen zetten. Pikes Peak was de perfecte gelegenheid om de auto in de spotlights te zetten en dat lukte, want met een tijd van 11:25.083 was de FF 91 liefst 23 seconden sneller dan het record dat werd gezet met een Tesla Model S.

Brits GT-coureur Robin Shute kroop achter het stuur van de FF 91 en aan de video te zien genoot hij daar behoorlijk van. In de video hiernaast zie je een kort interview met de coureur, terwijl we hem daarna kunnen volgen tijdens de spectaculaire heuvelklim.