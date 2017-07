Ford laat line-lock straks ook op Mustang Ecoboost los

Ford leverde de bloedsnelle Mustang GT al met Line-Lock. Dat systeem blokkeert de voorwielen, waardoor je zonder moeite je achterbanden op kunt roken. Koop je de Mustang-facelift, dan is Line-Lock ook beschikbaar voor de variant met 2.3-liter viercilinder Ecoboost. Natuurlijk heb je dan minder vermogen dan de V8 levert, maar het moet nog steeds lukken om een behoorlijk rookgordijn te creëren.Line-Lock werkt eigenlijk heel simpel. Je activeert het systeem via het menu en vervolgens gaat al het vermogen naar de achterwielen, terwijl de voorremmen blokkeren en je op je plaats houden. Je kunt natuurlijk in de spiegel kijken om te zien of het lukt om je banden te slopen, maar ook op je display wordt een burnout-animatie getoond.We zullen nog wel even geduld moeten hebben voor we een Mustang met Line-Lock op de openbare weg zien. De eerste exemplaren gaan dit najaar de weg op in de Verenigde Staten. In Europa moeten we nog meer geduld hebben.