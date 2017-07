Ron Dennis trekt deur bij McLaren definitief achter zich dicht

Ron Dennis lijkt de deur bij McLaren definitief achter zich dicht te trekken. Hij moest al gedwongen vertrekken als teambaas van het Formule 1-team, maar verkoopt nu ook al zijn aandelen.

Dat meldt Sky News. Dennis nam in de jaren tachtig het F1-team over en boekte vervolgens het ene na het andere succes. In de vorm van de McLaren F1 bouwden de Britten vervolgens ook straatauto's, maar pas de afgelopen jaren groeide de automotive-tak echt uit tot een serieus bedrijf. De McLaren Group zou nu zo'n 2 miljard pond waard zijn.



Ruzie

Dennis leeft al langere tijd in onmin met de andere aandeelhouders van McLaren, die hem aan de kant zeten in 2016. De ruzie zou zijn begonnen in 2014, al is nog niet duidelijk wat er destijds precies gebeurd is. Dennis probeerde vervolgens zelfs nog om genoeg investeerders te vinden, zodat hij McLaren terug kon kopen, maar dat plan mislukte.



275 miljoen

De 70-jarige Dennis had een aandeel van 25 procent in de McLaren Technology Group en 11 procent in McLaren Automotive. Hij zou deze aandelen voor 275 miljoen pond hebben gekocht en heeft daarmee geen rol meer in de toekomst van McLaren.