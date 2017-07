Gelekt: de eerste officiële foto's van de Porsche 911 GT2 RS

Het is Porsche niet gelukt de officiële foto's van de 911 GT2 RS binnenskamers te houden. Een dag voor de lancering op het Goodwood Festival of Speed zijn de beelden al gelekt.

De 911 GT2 RS werd onlangs geïntroduceerd tijdens de presentatie van Forza Motorsport 7, maar toen was de auto alleen in virtuele vorm vanuit alle hoeken te bekijken. Rennlist kreeg de echte foto's in handen, zodat we eindelijk echt goed naar de hardcore 911 kunnen kijken.



Looks

Eigenlijk wisten we het al, maar de GT2 RS ziet er behoorlijk anders uit dan een doorsnee 911. Neem alleen al de enorme luchtinlaten aan de voor- en zijkant en de imponerende spoiler. De matzwarte elementen zorgen voor een nog sportievere look.



Interieur

Ook het interieur is alles behalve doorsnee. De bolide is natuurlijk voorzien van een rolkooi en racestoelen. De auto op de foto is uitgevoerd met een zwarte bekleding met rode details, waarbij ook de Weissach RS-logo's opvallen.



Zescilinder

Porsche moet nog officieel bekend maken hoeveel vermogen het blok van de 911 GT2 RS levert, maar de indicaties zijn positief. Het zou gaan om een twinturbo 3.8-liter zescilinder met zo'n 700 pk, goed voor een topsnelheid van 341 km/h.