Lightyear One: eerste teasers Nederlandse zonne-auto vrijgegeven

De One is de eerste auto van Lightyear, een merk dat is opgezet door ex-studenten van de TU in Eindhoven. Zij werkten eerder aan de zonne-auto's die deelnamen aan de Solar World Challenge, maar zochten nu een manier om die technologie ook in de praktijk toepasbaar te maken. Dat moet nu gebeuren met een zonne-auto die voor iedereen te koop is.

Teaser

In de teaserfoto van de One zien we een auto die je inderdaad zo op de openbare weg tegen zou komen. Het dak loopt ver door, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het oppervlak dat nodig is voor zonnecellen. De auto rijdt volledig elektrisch en is naast zonne-energie ook op te laten via het reguliere stroomnet.

Nu horen we je denken: in Nederland een zonne-auto aanschaffen, heeft dat wel zin? Ja, wel als we Lightyear mogen geloven Zij stellen dat er in Nederland voldoende zon is om elk jaar 10.000 kilometer te rijden. Dan moet je 'm natuurlijk niet in een overdekte parkeergarage zetten, maar dat terzijde.

Range

Qua range is er nog veel onduidelijk en daaruit lijken we op te kunnen maken dat de auto voorlopig nog niet klaar is. Lightyear belooft dat je tussen de 400 en 800 kilometer kunt rijden op een volle lading. Elke motor krijgt een eigen elektrische motor. Volgend jaar moet de eerste One klaar zijn, dus dan horen we daarover ongetwijfeld meer.

Investeren

Wil je voor die tijd al in het project investeren, dan kun je voor 19.000 euro een exemplaar reserveren. Dat bedrag wordt onder andere gebruikt om de auto verder te ontwikkelen. Voor nog eens 100.000 euro is de One in 2019 daadwerkelijk van jou.