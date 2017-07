Concept: moet dit de nieuwe Tesla Roadster worden?

De Tesla Model Y moet in 2019 klaar staan. Daarna heeft Elon Musk zijn pijlen gericht op de tweede generatie van de Roadster. Tijd om het internet aan het werk te zetten.

Vinícius Buch heeft zijn fantasie de vrije loop gelaten en heeft de nieuwe Tesla Roadster ontworpen. Dat ontwerp moet je niet al te letterlijk nemen, want de Roadster lijkt in de verste verte niet op de modellen die Tesla nu produceert. De enige overeenkomst met de Model Y is de afwezigheid van spiegels, maar daar houdt het wel op.



2021

Dat neemt niet weg dat het leuk is om de ontwerpen onder de loep te nemen en eens te kijken naar de hersenspinsels van Buch. Laten we hopen dat Musk zijn ogen open houdt en ons in 2021 iets voorschotelt dat lijkt op deze bolide. Dat zou de Roadster namelijk een heel eigen gezicht geven.



0 naar 100 in 2 seconden

Op dit moment weten we alleen dat de Roadster voorzien wordt an een inklapbaar dak. Daarnaast moet de elektrische bolide binnen twee seconden van 0 naar 100 km/h schieten, dus dat is genoeg om je haar in de war te krijgen. Meer nieuws volgt ongetwijfeld na de onthulling van de Model Y.