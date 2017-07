'BMW neemt elektrische 3 Serie mee naar Frankfurt'

De fabrikant gaf meer dan eens toe dat zelfrijdende technologie op dit moment belangrijker is dan elektrische aandrijvingen. Dat betekent niet dat EV's helemaal naar de achtergrond zijn verdwenen. Volgens het Duitse Handelsblatt wordt de elektrische 3 Serie onthuld op de Frankfurt Motor Show.

3 Serie en X3

Naast de elektrische 3 Serie zou BMW ook een elektrische X3 overwegen, zodat het bedrijf in kan spelen op de toenemende vraag naar SUV's. Het lijkt er dan ook op dat BMW vaart zal moeten maken als het serieus genomen wil worden als fabrikant van elektrische auto's. De markt is inmiddels een stuk verder dan vier jaar geleden, toen de i3 gelanceerd werd.

Concurrentiestrijd

BMW moet ook wel, want Jaguar, Mercedes en Volvo hebben ook plannen om elektrische auto's te presenteren in Duitsland. De elektrische 3 Serie zou volledig elektrisch tussen de 320 en 400 kilometer kunnen rijden. Dat is ook wel de minimale range die je anno 2017 mag verwachten van een fabrikant als BMW.