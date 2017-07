Aston Martin Vulcan AMR Pro: angstaanjagende krachtpatser

Mocht je de Aston Martin Vulcan nog niet extreem genoeg vinden, dan hebben we goed nieuws voor je. De Vulcan AMR Pro is in alle opzichten verrassend, want de Britten hebben niet zomaar wat pk's toegevoegd.

De Vulcan beschikt al over een 820 pk sterke V12, dus extra pk's heeft deze brute bolide eigenlijk niet nodig. In plaats daarvan zijn de versnellingen korter gemaakt, zodat je sneller kunt accelereren. Daarnaast krijg je een flinke bak extra downforce, zelfs meer dan de V8 Vantage die Aston Martin Racing inzette tijdens de 24 uur van Le Mans.



Panelen en flapjes

Als je 'm vergelijkt met de standaard Vulcan, dan is er het nodige veranderen. Zo zijn er panelen toegevoegd bij de voorwielen om de voorkant op de weg te drukken en de lucht langs de voorwielen te leiden. Dankzij de enorme splitter aan de voorkant stuurt de Vulcan ook nog eens strakker dan voorheen.



Downforce

De achtervleugel blijft net zo groot, maar krijgt een nieuw design om nog meer downforce te genereren. Dat brengt de aerodynamica nog meer in balans, waardoor de tractie aan de achterzijde én de grip aan de voorkant verbeterd worden. Dat resulteert in nog snellere rondetijden, al geeft Aston Martin geen concrete voorbeelden.



Niet te koop

Mocht je er een willen kopen, dan moeten we je teleurstellen. De Aston Martin Vulcan AMR Pro gaat namelijk niet in de verkoop. Je kunt 'm alleen krijgen als je nu al een Vulcan hebt en vervolgens om een upgrade vraagt bij Aston Martin. De eerste 'verbouwingen' zijn nu al in gang gezet. Deze klanten kunnen hun Vulcan in de herfst weer terugverwachten.