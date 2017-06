Beroemde Porsche 917K uit Le Mans-films geveild

Het gaat om een Porsche 917K, die gebouwd werd in 1970. In eerste instantie gebruikten Brian Redman en Mike Hailwood 'm voor testwerk. Daarna werd de bolide verkocht aan Jo Siffert, die 'm verhuurde aan Solar Productions. Die naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, tot je hoort welke productie dit bedrijf op zijn naam heeft staan.

Solar Productions was namelijk het productiebedrijf van Steve McQueen, de maker van de beroemde Le Mans-film uit 1971. Hij gebruikte de 917K in de film voor actiescènes en camerawerk. Siffert kreeg de Porsche weer terug, maar kon er niet lang meer van genieten. Hij kwam in 1971 om bij een fatale crash.

Restauratie

De Porsche (niet betrokken bij dat ongeval) wisselde in de jaren daarna verschillende keren van eigenaar. In 2001 kwam hij terecht in een opslag in Parijs. Gooding & Company wilde de auto al in 2014 verkopen, maar schrapte de veiling al snel. Daarna is de bolide volledig opnieuw opgebouwd in Zwitserland, omdat er blijkbaar toch nog wel wat aan mankeerde.

Vraagprijs