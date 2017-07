Hammond en Rimac blikken terug op de Grand Tour-crash

In een interview op Drivetribe analyseren ze samen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarin kwam onder andere aan het licht dat de bolide uitgeleend was door een klant, die zijn peperdure speeltje nu dus kwijt is. Dat moet even pijn hebben gedaan, ook in de portemonnee...

Schuldvraag

Hammond en Rimac leken elkaar totaal niets kwalijk te nemen wat betreft het ongeluk, al konden de twee het niet helemaal eens worden over de schuldvraag. Was het Hammond die veel te hard reed en daarmee de crash veroorzaakte of ligt de fout bij Rimac, dat de Concept One te wispelturig heeft afgesteld?

"Ik kan alleen maar zeggen... De dag ervoor kon ik 'm met geen mogelijkheid laten oversturen. Ik had juist alleen maar onderstuur", lichtte Hammond toe. "Ik heb zelfs bijna een cameraman aan, omdat ik zoveel last van onderstuur had. Waarom reageerde de auto plotseling zo anders?"

Hammond te snel?

Het antwoord van Rimac was simpel: hij reed te hard, waardoor het torque-vectoring systeem moest proberen hem de goede kant op te krijgen. "Je stuurde scherper dan de auto aan kan, meer dan fysiek mogelijk is met een auto van dit gewicht en deze banden. Het systeem greep in om de auto te krijgen waar je 'm wilde hebben, daardoor spinde je. Als dat niet gebeurd was, dan was je simpelweg rechtdoor gereden."