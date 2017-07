Onderzoek toont aan: elektrische auto´s belastend voor milieu

Elektrische auto´s blijken niet zo milieuvriendelijk als gedacht. Een studie van het Zweedse milieu onderzoeksinstituut IVL pleit niet voor de elektrische auto en zijn accu's in combinatie met duurzaamheid.

De accu's vormen een grote belasting voor het milieu. De Zweden concluderen in hun literatuurstudie dat elk kilowattuur (kWh) aan capaciteit leidt tot 150 tot 200 kilo uitstoot van broeikasgassen. Die kennis geprojecteerd op een kleine elektrische auto zoals de Nissan Leaf, met een accu van 30 kWh, betekent dat al 5,3 ton extra CO2 is uitgestoten voordat er een kilometer mee is gereden. Daarvoor kun je ongeveer 2,7 jaar in een vergelijkbare benzineauto rijden, luidt de conclusie van de studie.



Tesla

Het mag duidelijk zijn dat grotere elektrische auto's, zoals een Tesla S, nog meer milieubelastend zijn dan de Leaf. De Tesla heeft immers een accu van maximaal 100 kWh. Dat betekent acht jaar rijden met een benzineauto. De grootheden die door de onderzoekers werden gehanteerd zijn: een nieuwe auto met een uitstoot van 130 gram CO2 per kilometer, een automobilist die 12.240 kilometer per jaar rijdt en die benzine gebruikt die voor 18 procent bestaat uit biobrandstof.



TNO

Ruud Verbeek van TNO deed ooit een soortgelijke studie. Hij plaatst bij de conclusies van de Zweedse onderzoekers kanttekeningen. Voor de kleine Nissan kloppen de cijfers wel, zegt hij in nrc. Maar wat is, volgens hem, 2,7 jaar op een levensduur van een moderne auto van 15 tot 20 jaar...



Betere accu's

Verbeek verwacht in de toekomst betere accu's, meer actieradius en een volledige recycling van de accu waar dat nu nog voor de helft gebeurt. Al die kernwaarden moeten leiden naar meer milieuvriendelijkheid met betrekking tot de aanschaf en het rijden van elektrische auto's.