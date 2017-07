Aston Martin DB11 met V8-motor: geen concessie

Het lijkt alsof Aston Martin met de DB11 een concessie doet. Natuurlijk heeft de uitvoering met 4.0 liter twinturbo V8 wat minder pk's en Nm's dan de 5,2 liter V12. Toch etaleert de versie met de 'kleine' motor hele respectabele cijfers.

De intrede van de 4.0 liter twinturbo V8 vloeit voort uit de samenwerking met Mercedes en kennen we uit de AMG GT S. De vierliter levert 510 pk en 675 Nm. Afgezet tegen de V12 betekent dat 98 pk en 25 Nm minder. Aston Martin benadrukt dat het de vrijheid heeft gekregen om de motor de eigen kernwaarden te geven.



Gelijk op

Prestatief geven beide uitvoeringen elkaar weinig toe: sprint de versie met V12 in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u, de DB11 V8 heeft daar een tiende van een seconde meer voor nodig. De DB11 V8 weegt 115 kilogram minder (1.760 kg) dan de DB11 V12 en dat is een vorm van compensatie.



Belastingschaal

Waarom een DB11 V8?, vraagt u zich wellicht af. In onder meer China betaalt de autokoper belasting naar motorinhoud/capaciteit. Overigens de DB11 V8 is ook op een andere manier wat vriendelijker voor de portemonnee. Het verbruik valt met 1 op 10,0 zo'n tien procent zuiniger uit dan het consumptiegedrag van de DB11 V12.



Herkenbaar

De DB11 V8 is onder meer herkenbaar aan de wielen, koplampen, en twee (V12: vier) roosters in de motorkap. Een prijsje? De V12 kost 270.000 euro.