XE SV Project 8 laat alle Jaguars achter zich

Extreem en explosief. Het zijn enkele karaktereigenschappen van de XE SV Project 8, die door Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations is vervaardigd.

Het is het eerste volledig met de hand vervaardigde model in het nieuwe Technical Centre in Coventry. Jaguar investeerde twintig miljoen in dat centrum. Het eerste resultaat mag er zijn. De supersnelle XE oogt niet alleen explosief maar is het ook.



Sportsedan

De ultieme sportsedan heeft een vermogen van 600 pk en een koppel van 700 Nm dankzij de aangepaste motorsoftware en verbeteringen aan het inlaat- en uitlaattraject van de 5.0 Supercharged V8-motor. In 3,7 seconden wordt vanuit stilstand de 100 km/u aangetikt. Even door accelereren en de top van 322 km/u ligt binnen bereik.



Rijhoogte aanpasbaar

Vierwielaandrijving is vanzelfsprekend. De carrosserie is opgebouwd uit aluminium en koolstofvezel. Rijhoogte en aerodynamica kunnen handmatig worden aangepast. Jaguar past voor het eerste Carbon Ceramic Braking-remsysteem toe met koolstofkeramische remmen en uit de Formule 1 afkomstige wiellagers.



Kleine oplage

Jaguar bouwt de XE SV Project 8 in een oplage van driehonderd exemplaren. Optioneel is een Track Pack-uitvoering met twee zitplaatsen. Op 30 juni maakt de krachtigste en sportiefste Jaguar tot op heden zijn debuut op Goodwood Festival of Speed.



Netto prijs

De exacte prijs van de Jaguar XE SV Project 8 is nog niet bekend, maar de netto catalogusprijs zal ongeveer 151.000 euro bedragen.