Team Sky volgt Tour in snelle Focus RS

De Tour de France dient zich aan en de teams komen niet alleen met de samenstelling van de ploeg maar ook met nieuws over mobiliteit. Rijdt het gros van de teams Skoda, Team Sky blijft Ford trouw.

Ford's rol als exclusieve leverancier van mobiliteit voor Team Sky is verlengd tot eind 2019. 'Sky' rijdt onder meer met een witte Focus RS Option Pack. Met de bestickering laat het team er geen misverstand over bestaan wat het allemaal heeft gewonnen (vijftig overwinningen) tijdens het partnerschap met Ford.



Ford-vloot

De speciale Focus RS-versie is onder meer voorzien van een fietsrek dat 350 kilogram extra gewicht kan dragen en speciale stoelen. De Sky-vloot omvat behalve de Focus RS, Ford Mondeo wagons met Ford Intelligent All Wheel Drive (AWD), alsmede speciaal geprepareerde S-MAX-, Edge- and Transit-uitvoeringen. De Tour de France start op 1 juli in Düsseldorf.