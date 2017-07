Opel Grandland X net boven de dertig mille

De Opel Grandland X kan worden besteld voor een vanafprijs van 30.499 euro. Het merk koppelt aan de nieuwkomer de kwalificatie 'uitstekende prijs-prestatieverhouding'. We kennen de kwaliteiten van Opel maar laat ons eerst maar eens rijden om dat te kunnen bevestigen…

De Grandland X is een product van de vrijage tussen de Duitse autobouwer en het Franse Peugeot (3008). De auto heeft een krachtig voorkomen en is vergeven van de assistentiesystemen voor meer veiligheid en rijcomfort.



Ruimte

De auto heeft een lengte van 4,48 meter en de wielbasis is 2,675 meter. Het interieur biedt vijf personen veel zitcomfort. Karaktereigenschappen van de Grandland X zijn onder meer scherpe lijnen en korte overhangen.



Zwart dak

De cross-over is optioneel leverbaar met een zwart dak, inclusief zwarte spiegels. Wat betreft motoren is kiezen vooralsnog gemakkelijk: een 1.2 liter Turbo benzinemotor (131 pk) en een 1.6 liter diesel (120 pk). Dat aanbod wordt gaandeweg uitgebreid. De instapprijs betreft de Grandland X 1.2 Turbo Online Edition.



Oktober

De Opel Grandland X staat in september op de autoshow in Frankfurt en in oktober bij de dealer.