'Kleine investering': G-Klasse individualiseren voor nog meer comfort

Mercedes biedt kopers van een G-Klasse de mogelijkheid om hun offroader te individualiseren door te kiezen voor de designo manufaktur Edition en de Exclusive Edition.

De G-Klasse valt al voldoende op maar met een aantal bijzondere uitrustingsdetails valt de auto wellicht nog meer in de smaak. Denk aan zwarte exterieurdetails die aansluiten bij de leverbare lakkleuren designo magmarood, designo mysticwit bright en obsidiaanzwart. Ook de drie lamellen in de grille, de buitenspiegels en de reservewielhouder uitgevoerd in obsidiaanzwart. Het interieur van de G-Klasse designo manufaktur Edition is voorzien van sportieve accenten in zwart designo nappaleder met rode contrastsiernaden.



Exclusief-pakket

Het Exclusief-pakket voegt daar het zitcomfort inclusief multicontourstoelen en stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier, dashboard in leder, vier verlichte instaplijsten en designo interieurhemel in zwart microvezel aan toe. Nog niet mooi genoeg dan is er een Sportpakket inclusief rvs exterieurpakket en zwarte veloursmatten. Ook biedt Mercedes een Chroompakket aan.



Prijskaart(je)

Dat aan de G-Klasse een stevig prijskaartje hangt, wisten we. Maar met al deze en veel meer extra's komen de kosten op: G 350 d designo manufaktur Edition 189.843 euro, G 500 designo manufaktur Edition 198.337 euro, G 63 AMG Exclusive Edition 256.289 euro en de topper G 65 Exclusive Edition 417.633 euro.