Porsche wint Le Mans 2017, Toyota diep teleurgesteld

Hun Porsche #2 viel vroeg uit de wedstrijd ver terug door een defect met het hybridesysteem op de vooras. Daardoor stond de 919 Hybrid een dik uur in de pits en zakte het team tot buiten de top-50. Toyota domineerde het eerste deel van de wedstrijd met de #7 van Conway/Kobayashi/Sarrazin en de #8 van Buemi/Davidson/Nakajima. De #8 werd echter net zoals de Porsche na dik drie uur teruggeworpen door hybrideproblemen en moest aan de voorzijde de elektromotoren vervangen. Daardoor stond de Japanse bolide zo'n twee uur binnen. Na middernacht liep het ook voor de andere twee wagens helemaal mis. Eerst viel de leidende Toyota #7 uit met een kapotte koppeling. Nog geen halfuur later was ook de derde Toyota, de #9 van Lapierre/Lopez/Kunimoto, eraan door een aanrijding met een Manor LMP2.Daardoor lag de strijd om de algemene zege helemaal open. Enkel de Porsche #1 had nog geen enkel probleem gekend en pakte de leiding met dertien ronden voorsprong op de leiders in LMP2. De titelverdediger reed uren met een conservatief tempo aan de leiding, tot rond het middaguur André Lotterer bij de Dunlop-chicane stilviel met een dalende oliedruk. Lotterer probeerde tergend langzaam de 919 Hydrid op elektrische kracht nog naar de pits te brengen, maar strandde bij Mulsanne.Daardoor kwam plots de leidende LMP2 aan de leiding, de Jackie Chan DC Racing Oreca met nummer 38 van Ho-Pin Tung, Oliver Jarvis en Thomas Laurent. De categorie werd lang gedomineerd door het duo van Rebellion, maar die werden teruggeslagen door een probleem met de startmotor. Daardoor kwam de 'Mighty 38' van DC Racing, die gerund wordt door het Britse Jota, aan de leiding van LMP2 en na het uitvallen van de Porsche #1 ook aan de algemene leiding.Er leek een sprookje in de maak, maar de tweede Porsche had de Oreca nog binnen bereik op tweeënhalve ronde achterstand. Met een verschil in rondetijd van zo'n tien seconden per ronde had de Porsche op zo'n 40 ronden van het einde aan 25 ronden genoeg om de LMP2 te pakken.De Duitser Timo Bernhard mocht de Porsche 919 Hybrid #2 over de streep rijden. Hij pakte na 2010 zijn tweede overwinning. Voor Nieuw-Zeelander Earl Bamber is het de tweede zege in twee pogingen in LMP1, nadat hij in 2015 ook al met Nico Hülkenberg en Nick Tandy zegevierde. Voor zijn landgenoot Brendon Hartley is het de eerste zege in de etmaalrace.Tung wint LMP2, Racing Team Nederland rijdt uit Tung, Jarvis en Laurent pakten een onverwachte tweede plaats algemeen voor de Rebellion Oreca #13 van Nelson Piquet, Mathias Beche en David Heinemeier Hansson. Het Zwitserse team pakte die plaats over van de Signatech Alpine #35 van André Negrão, Nelson Panciatici en Pierre Ragues nadat Negrão van de baan ging bij Arnage. Het Franse team strandt zo naast beide podia. De tweede wagen van Jackie Chan Racing, de #37 met Tristan Gommendy, David Cheng en Alex Brundle, pakte na een wilde achtervolging de derde plek in LMP2 en de vierde plaats algemeen.Racing Team Nederland reed een quasi feilloze wedstrijd, wat van heel weinig LMP2-wagens kan gezegd worden, en pakte een erg verdienstelijke veertiende plaats algemeen en een twaalfde plek in LMP2. Het team van Frits van Eerd, Jan Lammers en Rubens Barrichello pakt het behoudend aan en stond enkel 's nachts even in de garage door een probleem met de alternator en de startmotor. Na een korte opknapbeurt kon de knalgele Jumbo-Dallara weer zijn weg vervolgen. Op de baan kwam het enige incident er na een aanrijding tussen Lammers en een tragere Ferrari net voor het begin van een slow zone. Daar kreeg het team een tijdstraf van tien seconden voor.Minder verging het de jonge debutant Rik Breukers. Met zijn ARC Bratislava Ligier had de 19-jarige Nederlander vaak technische problemen. Bovendien gingen zijn Slowaakse en Letse teamgenoten ook enkele keren in de fout. Breukers en co kwamen als voorlaatste in de LMP2 over de streep. De laatste plaats was voor de Keating Riley van Jeroen Bleekemolen, die ook erg veel tegenslag kende met een wagen die niet meekon met de bolides van Oreca.In de strijd bij de GTE Pro was er na de lekke banden bij de Aston Martin #95 nooit echt een favoriet. Dat leverde tot de slotronden een titanenduel op tussen de Corvette #63 en de Aston Martin #97. Ze kwamen met drie kwartier te gaan tegelijk de pits in voor een laatste pitstop.Met drie ronden te gaan waagde Jonny Adam een moedige poging aan de binnenkant van Arnage, maar de Brit remde laat, verloor momentum bij het uitkomen en moest de Corvette van Jordan Taylor weer voorbijlaten. Daarbij deelde Taylor nog een kleine tik uit aan de Aston. Een ronde later trapte Taylor zelf door zijn remmen en ging hij door de grindbak van Mulsanne. De Amerikaan behield nog genoeg snelheid om Adam af te houden, maar bij het ingaan van de laatste ronde kon Adam er toch voorbij. Taylor liep een lekke band op en zo nog veel tijd. De Aston #97 van Adam, Darren Turner en Daniel Serra pakte zo de zege. Taylor en zijn teamgenoten Jan Magnussen en Antonio Garcia moesten vrede nemen met de tweede plaats gevolgd door de Ford GT #67 van Harry Tincknell, Andy Priaulx en Pipo Derani.In GTE Am reed JMW met de #84 al sinds zaterdagavond aan de leiding. Het Britse team van Dries Vanthoor, Will Stevens en Rob Smith kwam tussen uur zes en zeven aan de kop na een klapband voor de grootste concurrent, de Aston Martin #98. Vanthoor kreeg de eer om de Ferrari 488 naar de finish te brengen. De Limburger won zo als 19-jarige debutant zijn klasse in Le Mans, net zoals Laurent in LMP2.