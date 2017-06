Toepassing MQB-platform leidt naar groei Volkswagen Polo

Groei is een sleutelwoord in relatie met de nieuwe Volkswagen Polo. Door de toepassing van het MQB-platform was het mogelijk om de wielbasis met negen centimeter te laten groeien maar ook om de auto acht centimeter langer te maken dan zijn voorganger (4,05 meter) en zeven centimeter breder (1,75 meter).

Het woord compact, dat Volkswagen gebruikt om de Polo te typeren, is daardoor niet echt van toepassing. Sterker nog, de wielbasis van de zesde generatie Polo (2,56 meter) is ruim vijf centimeter langer dan die van een Golf van de vierde generatie uit 1997. Vanzelfsprekend heeft de toegenomen lengte een positieve weerslag op het zitcomfort. De inhoud van de kofferruimte groeide met een kwart naar 351 liter. De nieuwe Polo is voorzien van de jongste generatie digitale voorzieningen. Connected is daarbij een sleutelwoord. Met 'We by Volkswagen' introduceert Volkswagen een digitaal platform dat een nieuw niveau van online mobiliteit onder de handbereik brengt. Het digitale instrumentarium van het merk doet intrede in de Polo. Wat betreft de motorisering put Volkswagen uit de bekende TSI- (benzine), TGI- (aardgas) en TDI- (diesel) motoren. De topper is ongetwijfeld de 200 pk sterke Polo GTI. De assistentiesystemen kennen we van de grote Volkswagens-broers zoals Adaptive Cruise Control, en een remassistent met voetgangersherkenning. De Polo komt eind oktober louter als vijfdeurs op de markt.