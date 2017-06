Nieuwe Mazda CX-5: de crossover met rijplezier

“Ga je zitten, dan begrijp je wat Mazda bedoelt met Jinba Ittai, de eenheid tussen mens en auto.”

“Er zijn weinig crossovers die zo lekker sturen”

Mazda vernieuwde de afgelopen jaren alle modellen op volgens de KODO-filosofie. Dit voorjaar was de tweede generatie van de CX-5 aan de beurt. De auto oogde oorspronkelijk al strak, maar de designers van Mazda meenden dat het nóg beter kon. Het resultaat mag er wezen, want het ontwerp van de CX-5 is krachtiger dan ooit en straalt nog meer uit hoe dynamisch deze Mazda is.Er is een nieuw ontworpen voor- en achterzijde, waarbij met name de veel scherper aangesneden lichtunits in het oog springen. De A-stijl ligt een fractie vlakker en de motorkap loopt wat verder door, waardoor de CX-5 daadkrachtiger overkomt. Nooit eerder zag je zo'n driedimensionale grille op een auto. De chromen omlijsting ervan steekt echt uit. Een stijlkenmerk dat van ons gerust de nieuwe trend in autoland mag worden.Ga je zitten, dan begrijp je wat Mazda bedoelt met Jinba Ittai , de eenheid tussen mens en auto. Het interieur is gebouwd voor jou (en je passagiers) en is tot in de puntjes afgewerkt. Je kunt je bijvoorbeeld volledig op de weg concentreren, terwijl het head-up display je vertelt hoe snel je rijdt, waar je heen moet en hoe groot de afstand tot je voorligger is.Ook binnen handbereik: alle knoppen die je nodig hebt .De positie van de knoppen is zo gekozen dat je met het grootste gemak van radiozender wisselt, je navigatiesysteem instelt en naar huis belt, zonder je blik van de weg af te hoeven wenden.Het rijplezier van een auto staat of valt natuurlijk met het rijgedrag en de prestaties. Heb je een CX-5 onder je kont, dan heb je over beide niet te klagen. Sterker nog: er zijn weinig crossovers die zo lekker sturen en hun motorvermogen zo prettig op de weg leggen. Je voelt meteen dat dit niet zomaar een auto is. Je geeft gas en voelt de passie die de ingenieurs van Mazda erin gestoken hebben.De auto doet exact wat jij wilt en doet dat op een manier die alleen maar indruk kan maken. De SKYACTIV-technologie is verder ontwikkeld, waardoor de rijbeleving nog intenser is. Dankzij G-Vectoring Control kan de CX-5 zijn vermogen zonder problemen kwijt, zodat jij op elk moment 'in control' bent. Kortom: de nieuwe CX-5 rijdt alsof je al jaren een setje vormt. Dat hebben die Japanners perfect in hun vingers.Meer weten over de nieuwe Mazda CX-5 of wellicht een proefrit plannen? Kijk op Mazda.nl