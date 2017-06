24h Le Mans 2017: Toyota start vanaf pole

Kobayashi klokte donderdag in de tweede van drie kwalificatiesessies een nieuw ronderecord met zijn Toyota TS050. De 3.14.791 van de Japanner is met een gemiddelde snelheid van 251,882 kilometer uur de snelste ronde ooit op Le Mans.In de derde en laatste sessie concentreerden de kopmannen in de LMP1-categorie zich voornamelijk op racetempo met langere stints. Ook op dat vlak zag Toyota er erg sterk uit.Brendon Hartley kwam halverwege de sessie in de problemen met de #2 Porsche, en moest met een slakkengang terug naar de pits. Dat lukte de Kiwi echter niet en hij moest zijn 919 Hybrid bij Indianapolis achter de vangrail parkeren. Er waren verder spins van Lafargue in de #17 Ligier, Castelacci in de #54 Ferrari en Barker in de #86 Porsche.De kwalificatie was niet alleen in de topklasse de snelste sessie ooit op Le Mans. Ook in LMP2 en GTE-Am sneuvelde het klasserecord. Voor het eerst in de geschiedenis doken alle 60 deelnemers onder de grens van de vier minuten.In LMP2 was Alex Lynn de beste met een 3.25.352 in de Oreca van G-Drive Thiriet. Daarmee ging hij twee tienden onder de tijd van Vitaly Petrov uit de tweede sessie. Ho-Pin Tung pakte de derde tijd met zijn Oreca an Jackie Chan DC Racing voor Bruno Senna in de Rebellion Oreca.Racing Team Nederland, het project van Frits van Eerd, Jan Lammers en Rubens Barrichello, liet de 17de tijd noteren in LMP2 en start zo als 23ste aan de wedstrijd. Vijf plaatsen verderop volgt de Ligier van Rik Breukers en zijn Slowaakse team ARC Bratislava. De Keating Riley van onder andere Jeroen Bleekemolen was voorlaatste in de klasse.De GTE-Pro leverde met voorsprong het spannendste gevecht op om de pole met tijden die tot in het slotkwartier een duik omlaag bleven nemen. Uiteindelijk mag Aston Martin pronken met de pole via Darren Turner. De AF Corse van James Calado hield Aston van een 1-2 . Hij verwees Richie Stanaway naar de derde plaats.Met de snelheid van de Ford GT bleek het allemaal wel mee te vallen, ondanks dat op voorhand werd gevreesd voor matige tijden. Ford klokte de derde tijd met Ryan Briscoe op vier tienden van Turner. Tevreden zijn de Amerikanen, die vorig jaar een machtige overwinning boekten, echter niet. Desalniettemin vatte Dave Pericak, directeur van Ford Performance, de kwalificatie samen als 'teleurstellend.'Met de #63 Chevrolet op plek vier en de #92 Porsche op op de vijfde startplek kondigt zich in GTE-Pro een machtige strijd aan tussen de vijf verschillende constructeurs.In GTE-Am begon de JMW Ferrari van Dries Vanthoor als koploper aan de sessie, maar de wagen die de belg deelt met Will Stevens en Rob Smith viel terug naar de zesde plaats. Townsend Bell pakt aanvankelijk de pole over met zijn Ferrari, maar werd daarna geklopt door de Aston Martin van Pedro Lamy. Het was echter niet de #98, maar de Vantage met nummer 50 die de pole pakte dankzij een sterke 3.52.843 van Fernando Rees.Vanzelfsprekend zijn alle ogen gericht op Toyota. Na de catastrofe vorig jaar, de supersnelle rondetijden tijdens de kwalificatie alsook de pole position is Toyota de absolute favoriet. Maar zij weten als geen ander dat er nog van alles kan gebeuren tijdens de race.Zaterdagmiddag om 16.00 uur start de 24h van Le Mans. Wil je niets missen? Op www.motorsport.com wordt van moment tot moment verslag gedaan.