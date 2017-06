SVO-Design Pack verrijkt Range Rover

Range Rover-eigenaren die niet helemaal tevreden zijn over het uiterlijk van hun SUV kunnen dat verrijken met een Special Vehicle Operations (SVO) Design Pack.

Het exterieur krijgt met exclusief ontwikkelde bumpers, zijskirts, luchtopeningen in de voorste portieren, vier uitlaateindstukken en specifieke grille een eigen gezicht. Land Rover is bij het ontwikkelen van het pakket niet over een nacht ijs gegaan. Alle onderdelen zijn uitvoerig getest door het SVO Technical Centre in het Britse Coventry. Vanzelfsprekend neemt de Land Rover-dealer de montage van het SVO Design Pack op zich. Het is leverbaar in de kleuren Atlas, Dark Atlas, Graphite Atlas en Gloss Black en toepasbaar op elke nieuwe of gebruikte Range Rover met standaard wielbasis vanaf bouwjaar 2013. Ook de ruim uitgeruste 550 pk sterke SVAutobiography Dynamic past de extra outfit. Het prijskaartje bedraagt 'slechts' 12.500 euro.