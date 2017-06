Lexus waardeert CT 200h op

Dat de Lexus CT 200h zonder stekker door het leven gaat en zichzelf oplaadt, is niet veranderd. Wel is het exterieur een tikje sportiever uitgevoerd en heeft het interieur een kwaliteitsinjectie gekregen.

Aan de voorzijde heeft de grille een wat ander design en de mistlampen zitten in een strakkere behuizing. Aan de achterkant valt de L-vormige led-verlichting op. De achtersteven lijkt daardoor wat aan breedte en kracht te winnen. In het interieur introduceert het merk een wat groter navigatiescherm (10,3 iunch) en nieuwe kleurthema's waarmee het totaal op negen komt. Nieuwe exterieurkleuren zijn Lava Orange CS (Crystal Sunshine) en Heat Blue CL (Contrast Layering). Ook aan de F Sport Line heeft Lexus gesleuteld. Dat mondt vooral uit in zwarte designaccenten. De veiligheid is op een hoger niveau gebracht door het pakket Lexus Safety System+. In otober wordt de gefacelifte CT 200h in ons land verwacht.