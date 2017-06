McLaren 570S Spider: in vijftien seconden dakloos

De gesloten versie van de McLaren 570S hebben we al voorgesteld. Nu is het de beurt aan de dakloze uitvoering. Een kwestie van een knop beroeren en vijftien seconden (bij snelheden tot 40 km/u) later voel je de wind door je haren gaan.

Het is na de Coupé en GT de derde carrosserievariant in de Sports Series en op het Goodwood Festival of Speed (29 juni t/m 2 juli) wordt de uitvoering aan de wereld getoond. De Spider is 46 kilogram zwaarder dan 570S Coupé en aan de carrosseriestijfheid is niet getornd. Een elektrisch bedienbare glazen achterruit fungeert als windscherm. De achterspoiler is twaalf millimeter hoger gepositioneerd dan bij de Coupé. De techniek kennen we, maar toch: 3,8 liter, twinturbo V8-motor met zeventraps 'seamless-shift' versnellingsbak, goed voor een vermogen van 570 pk en een koppel van 600 Nm. In 3,2 seconden wordt vanuit rust de 100 km/u aangetikt. En de top met open dak bedraagt 315 km/u. Bij die snelheid misschien toch maar beter de kap dicht en 328 km/u aantikken.