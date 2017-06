Kia Optima Sportswagon biedt beste van verschillende werelden

“Het basismodel laat weinig te wensen over.”

We schrijven februari 2015. Kia verrast vriend en vijand met de Sportspace Concept . Een blikvanger van een stationwagen die een voorbode belooft te zijn van de eind vorig jaar geïntroduceerde Optima Sportwagon. Daar was niets aan gelogen, want Kia is bij de Optima Sportwagon behoorlijk trouw gebleven aan dat fraaie studiemodel.Vooral het spitse, zeer zelfverzekerde front met de zogenaamde Tiger Noise-grille springt eruit. En ook een sterk toegepaste wigvorm doet het altijd goed. Dit laat de krachtige schouderpartij van de Optima Sportwagon zeer goed voor de dag komen. Iets waarover de iF Design Award-jury het overigens unaniem eens is. Bovenop de schoorsteenmantel van de Kia Optima Sportswagon staat namelijk de bokaal voor mooiste Product Design 2017.Probleem opgelost. Met de Kia Optima Sportswagon. Die is namelijk zo ruim dat het interieur nog net niet echoot. Maar liefst 1686 liter is er te vullen wanneer de 'one-touch' neerklapbare achterbank wordt platgelegd. Hiermee behoort de Optima Sportswagon tot de grootste stations in z'n klasse. Meerdere kleine klusjes te klaren? Met de standaard 552 liter is al een heel eind te komen, terwijl de kinderen het maar wat leuk zullen vinden dat papa ze tussen de bedrijven door naar school brengt en ook weer ophaalt. Wedden dat zij de automatisch te openen achterklep ook heel cool vinden?Ook handig: de laadruimte van de Kia Optima Sportswagon beschikt over een praktisch railsysteem waarmee je kunt voorkomen dat bagage gaat schuiven onderweg. Waardevolle spulletjes kunnen dan weer onder de vlakke laadvloer opgeborgen worden. Uit het zicht van derden.Dat een moderne stationwagen meer moet bieden dan enkel ruimte en een representatief uiterlijk, dat hoef je Kia echt niet te vertellen. Tijd is immers geld en daarom is het welkom dat een auto zaken kan ontnemen terwijl er van A naar B gereden moet worden. Zorgen dat de batterij van je smartphone altijd toereikend is opgeladen bijvoorbeeld. Via draadloos opladen bij voorkeur, want losliggende kabels zijn zó 2016 en staan nogal slordig. De Kia Optima Sportswagon kan het. Even geen belangrijke afspraak in de agenda of gewoon zin in een momentje voor jezelf? HiFi-specialist Harman Kardon zet met alle plezier een ontspannen muziekje op.Uiteraard is de Kia Optima Sportswagon verkrijgbaar in meerdere uitrustingniveaus . Zo werkt dat nu eenmaal. Is het nodig? Niet echt. Het basismodel laat namelijk weinig te wensen over. Een opsomming van de standaarduitrusting: een 7-inch navigatiesysteem met achteruitrijcamera en TomTom Live Services, Bluetooth connectiviteit, automatische klimaatregeling, parkeersensoren rondom, half (kunst)lederen bekleding, LED-dagrijverlichting en -achterlichten, statische bochtverlichting, getinte achterruiten en 17 inch lichtmetalen velgen. Dit is slechts een greep van de standaardluxe.Voor € 33.970,- kun je dus klaar zijn bij de Kia-dealer. Inclusief handgeschakelde 1.7 CRDI-dieselmotor, goed voor 141 pk en een rijkelijke koppel van 340 Nm. De versie voorzien van automatische DCT7 met dubbele koppeling begint bij € 36.470,-. Liever leasen? De Optima Sportswagon is te rijden voor een netto-bijtelling van € 245,- per maand.Wil je alles weten over de Kia Optima Sportwagon? Dan verwijzen we je graag door naar Kia.nl