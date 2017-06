Honda wil in 2025 zelfrijdende auto lanceren

Honda heeft zijn plannen voor de toekomst gepresenteerd. In Vision 2030 stippelt de autofabrikant zijn route voor de komende jaren uit. De kern: autonoom én elektrisch rijden.

De Japanners hebben lang de kat uit de boom gekeken als het gaat om elektrisch rijden, maar ontkomen daar nu echt niet meer aan. De vraag uit landen als China is simpelweg te groot om langer te wachten. Het is dan ook de bedoeling om volgend jaar twee elektrische auto's te lanceren: één voor de Chinese markt en één voor de rest van de wereld.



Blik op 2030

Honda besloot pas laat een volledig elektrische auto te ontwikkelen. Daarvoor richtte de Japanse fabrikant zich vooral op aandrijvingen met waterstof. Die techniek is echter te duur om nu al massaal te verkopen aan consumenten. In 2030 moet tweederde van alle verkochte Honda's een hybride, EV of brandstofcelauto zijn.



Autonoom rijden in 2025

Ook autonoom rijden krijgt meer aandacht binnen de ontwikkelingstak van Honda. In 2025 wil het bedrijf een auto klaar hebben staan die zelfstandig kan rijden op de snelweg en in de stad, zodat het een serieuze partij is in de strijd om de auto van de toekomst. In 2020 wil Honda je al autonoom kunnen laten rijden op de snelweg.



Honda in de achtervolging

Honda loopt in dat opzicht achter op concurrenten, die deze technieken nu al aanbieden. Ook de volledig zelfrijdende auto van Honda laat lang op zich wachten vergeleken met de concurrentie. BMW is een goed voorbeeld van een merk dat al eerder heeft ingezet op autonoom rijden en ver voorop loopt. Zij willen al in 2021 een volledig zelfrijdende auto lanceren.