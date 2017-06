Mijlpaal: Polestar heeft 100.000 Volvo's onder handen genomen

Polestar is lekker bezig. De performance-afdeling van Volvo heeft in de afgelopen 21 jaar meer dan 100.000 auto's onder handen genomen.

De afgelopen jaren kiest Volvo er steeds regelmatiger voor om Polestar in te schakelen. Denk aan de ontwikkeling van Drive-E, het hybride-platform voor de V60 en de XC90, waarbij een accu gekoppeld wordt aan een zuinige viercilinder. Ook de volledig nieuwe XC60 kan aangeschaft worden met deze aandrijving, dus Polestar krijgt het alleen maar drukker.



Mijlpaal

"Dit is een belangrijke mijlpaal voor Polestar en bewijst dat er wereldwijd steeds meer vraag is naar snellere Volvo's", aldus Johan Lindqvist van Polestar. "We liggen op schema om in verkoopaantallen ons beste jaar ooit te draaien en we hebben nog genoeg nieuwe producten klaar staan voor lancering."



Oude XC60 het populairst

Op dit moment is de oude XC60 de populairste auto bij Polestar, op de voet gevolgd door de XC60 en V60. In China, Zweden en de Verenigde Staten heeft het bedrijf de meeste klanten. Als er in de toekomst meer Polestar-auto's op de markt komen, dan zal het klantenbestand alleen maar verder groeien.



Meer Polestar-modellen

Volvo zou plannen hebben om toekomstige Polestar-modellen standaard te voorzien van hybride-aandrijving, zodat het complete aanbod van Volvo geschikt is. De S90 en V90 zijn de eerste modellen die daar van zouden kunnen profiteren, al moeten we daar nog tot 2018 op wachten.