NEVS wil definitie van de auto veranderen met de InMotion

National Electric Vehicle Sweden is druk bezig met het introduceren van nieuwe modellen. Na de 9-3 en 9-3X concept cars is het nu de beurt aan de InMotion.

Er is echter een groot verschil tussen de 9-3 en de InMotion: de laatste zal nooit van de band rollen, ook niet over tien jaar. NEVS heeft het conceptmodel meegenomen naar CES Asia om ons te laten nadenken over de definitie van het woord 'auto'. Zij zien de auto van de toekomst als een soort huiskamer met één deur, die autonoom zijn weg weet te vinden.



Stoelindeling

De InMotion ziet er dan ook uit als een voertuig dat regelrecht uit een sci-fi film lijkt te komen. Met een druk op de knop verander je de indeling van de stoelen, zodat je meetings kunt organiseren of een goed gesprek kunt voeren met je partner. Verder kun je ook de lichtinval en climate control tot in detail aanpassen.



Niet te koop

NEVS stelt dat iedereen toegang krijgt tot de InMotion, zodat je 'm niet hoeft te kopen. Zo vermindert het totale aantal auto's op de weg, zodat het een stuk minder druk wordt. Als dat lukt, dan zijn er minder wegen en parkeergarages nodig: ruimte dei gebruikt kan worden voor parken of bossen.