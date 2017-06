Kia Stonic: dit zijn de eerste beelden

Kia is bijna klaar voor de introductie zijn eerste compacte crossover. De Zuid-Koreanen kunnen het echter niet laten om alvast wat informatie vrij te geven. Te beginnen met de naam.

De geruchten gingen al langer, maar nu is het officieel: Kia kiest voor de naam Stonic. Het is volgens het merk een samenvoeging van Speedy en Tonic, een verwijzing naar de eerste en de laatste noot van een muziekstuk. Kortom: het wordt een snelle crossover die voor een frisse wind moet zorgen.



Schetsen

Kia onthulde niet alleen de naam, maar heeft ook drie schetsen van de nieuwe Stonic vrijgegeven. Zo krijgen we alvast een veelbelovend voorproefje van de looks van de crossover. Helaas zijn de enorme velgen, verzonken handgrepen en enorme uitlaten waarschijnlijk nergens te bekennen als het echte model geïntroduceerd wordt.



Inspiratie

Qua styling zal het dus allemaal wat minder extreem worden. Kia meldt verder dat de Stonic geïnspireerd is door de Sportage en de Sorento, terwijl de schets van het interieur ons doet denken aan de Rio. De indeling van het dashboard komt behoorlijk overeen, al ontbreken fysieke knoppen en is het touchscreen groter.



Motoren

Kia rept met geen woord over de krachtbron van de Stonic, maar het lijkt erop dat in ieder geval de 1.0-liter driecilinder turbomotor uit de Rio overgeheveld wordt. Ook het 1.4-liter blok uit de i30 zou een optie zijn. We hebben nog niet bevestigd gekregen of de Stonic leverbaar zal zijn met 4WD of alleen voorwielaandrijving heeft.



De introductie van de Kia Stonic staat gepland voor Frankfurt, dus halverwege september zien we meer van 'm.