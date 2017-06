Jarige AMG trakteert zichzelf op brute AMG GT3 Edition 50

“Dat er ook een minstens zo exclusief IWC-horloge bij de koop inbegrepen is doet er ineens niet meer toe”

De AMG GT3 Edition 50 is vooral een cadeau die Mercedes-AMG zichzelf toebedeeld, want dit feestnummer wordt amper met anderen gedeeld. Er worden immers slechts 5 exemplaren van gebouwd. Daarbij, het brute gevaarte is niet toegestaan op de openbare weg. Het exclusieve clubje dat ervan mag genieten van het merk met de ster is dus aangewezen op trackdays en andere circuitmomenten. Niet dat dat gebeurt, want meestal gaan dit soort huzarenstukjes linea recta de verwarmde kelder in. Spijtig maar waar.Dat van het straatverbod is overigens niet zo gek. De Edition 50 is namelijk technisch gelijk aan de AMG GT3-racer . Dat gegeven alleen al doet watertanden, maar van al die geavanceerde racetechnieken aan boord is het kloppende hart van de AMG GT3 Edition 50 toch wel hét spektakelstuk. Dat is namelijk de oude, ongegeneerd hamerende 6.2 liter V8 en dus niet de geblazen vierliter in de 'gewone' AMG GT. Dat er ook een minstens zo exclusief IWC-horloge bij de koop inbegrepen is doet er ineens niet meer toe.