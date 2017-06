Porsche vertelt: 24 weetjes over Le Mans

N15

De 8 megajoule aan elektrische energie die per ronde via recuperatiesystemen wordt gegenereerd is de hoogste categorie binnen de efficiencyregels van Le Mans. Porsche was de eerste – en lange tijd de enige – constructeur in deze categorie. Een extra uitdaging daarbij is dat hoe meer elektrische energie de 919 gebruikt, hoe minder brandstof is toegestaan.