Miljoenenbod op verwaarloosde Porsche 911 RSR

Gerben Witten 31 mei 2017 2,2 miljoen dollar. Dat heeft een zichtbaar verpauperde Porsche 911 opgebracht tijdens een veiling van RM Sotheby's. Het ging hier dan ook niet om zomaar een 911.

Je hebt Porsches en Porsches, daarna eventjes niets, en dan Porsches als de 911 (964) RSR 3.8. Kortom, het crème de la crème onder de Elfjes. Slechts 51 zijn ervan gebouwd. Bijster weinig dus. Maar nog minder zijn er destijds uitgevoerd met een enigszins civiel interieur, en daar is dit exemplaar in Polar Silver Metallic er een van.



Rode (leder)lap

Bouwjaar 1993 heeft deze 911 RSR en toch staat er slechts 10 kilometer op de teller, terwijl 'ie toch echt ruim over de houdbaarheidsdatum heen oogt. Veel wonderlijker wordt 't niet en dat alleen al werkt op autoverzamelaars als een rode lap op een stier. Het interieur van deze 911 RSR deed daarin alvast puik voorwerk, trouwens.



F40-killer

Onder de gehavende koets gaat overigens een 3.8 liter boxer-zescilinder schuil. Of het blok naar behoren rondjes draait is niet bekend, maar wanneer het dat doet kan het zo'n 350 tot 375 opwekken, bij een koppel van 385 Nm. Een lachertje voor de hedendaagse 911, zelfs de basis-Carrera, maar dat vermogen niet alleszeggend is, blijkt uit het feit dat de 964 RSR destijds al ruim binnen vier tellen naar de 100 km/h wist te knallen. Een heldendaad waarvan de Ferrari F40 waarschijnlijk nog nachtmerries heeft.