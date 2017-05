Dit kan de Project One, de hypercar van AMG

Terwijl BMW M de draak steekt met het jarige Mercedes-AMG bouwt die laatste vrolijk verder aan misschien wel een nieuwe automobiele mijlpaal. Want ja, zo klinkend zijn de specificaties van wat nu nog Project One heet.Te beginnen met het hart van AMG's hypercar . Rechtstreeks afgeleid van de Formule 1-krachtbron achter Lewis Hamilton en Valterri Bottas is die. Een V6-turbo met een geringe inhoud van 1.6 liter slechts. Vergis je echter niet. Dankzij de additionele hulp van nog eens vier elektrische turbo's weet het blok zomaar eventjes 1.000 pk op te wekken.Zonder kunstmatige beademing levert de geblazen zescilinder al zo'n 750 pk, wat het specifieke vermogen van de brandstofmotor alleen al een ongekend hoge 469 pk per liter maakt. Een absoluut record voor een straatauto. Normaliter is een specifiek vermogen van 200 pk per liter al bijzonder.Heel duurzaam is het F1-achtige motorblok van de AMG Project One dan ook niet. Niet in de laatste plaats omdat het rood pas eindigt bij een gillende 11.000 tpm! Wordt de motor niet elke 50.000 kilometer in z'n geheel herbouwd, dan vervalt als het ware de fabrieksgarantie, aldus Mercedes-AMG.Zoals eerder aangehaald beschikt de Project One over liefst vier elektromotoren. Het bijzondere daaraan is dat ze elk een specifieke taak hebben. Zo zit er eentje op de achteras die de V6 ondersteunt bij het aandrijven van de achterwielen maar tegelijkertijd energie regenereert, en zo zit er ook eentje direct naast de turbocompressor van de verbrandingsmotor om diens schoepenrad aan te zwengelen plus eveneens energie terug te winnen. De andere twee e-turbo's zijn gemonteerd op de vooras ten gunste van 4x4-aandrijving.Een opmerkelijk uitspraak van Tobias Moers, de baas bij Mercedes-AMG, is dat de Project One er niet zozeer op uit is om snelheidsrecords te breken. Althans, niet qua rondetijden. Je geloof het niet, maar de topsnelheid van meer dan 350 km/h is dus eigenlijk maar bijzaak. De hypercar is in eerste instantie bedoeld om te schitteren qua (tussen)acceleraties en wendbaarheid, in het bijzonder tijdens bochtenwerk. Het beperkte leeggewicht van 1.300 kilogram zal daar debet aan zijn.Als een soort compensatie voor die duizelingwekkende snelheden en toerentallen beschikt de Project One over een functie dat geheel elektrisch rijden mogelijk maakt. Over een afstand van 24 kilometer. Het accupakket daartoe zit op de bodem, tussen de voorwielen en de bestuurder. Zo werd een ideale gewichtsverdeling tussen voor en achter gecreëerd. De V6-krachtcentrale huist namelijk achterin.En dan nu de slechtste eigenschap van de AMG Project One. De auto zou al uitverkocht zijn. Alle 275 te bouwen exemplaren. Kortom, zelfs als had je ergens 2,25 miljoen (zonder belastingen) te spenderen; je vist achter het net.