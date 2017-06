McLaren P1 LM snelste op de Ring maar ook weer niet

Al sinds september 2013 is de Porsche 918 Spyder de allersnelste productieauto op de Nürburgring-Nordschleife. Ja, je leest het goed. Al 3,5 jaar is er geen andere voorbijgekomen die sneller dan 6 minuten en 47 seconden over het ruim 20 kilometer lange circuit weet te razen. Een zeer knappe prestatie in een era waar records korter staan dan ooit tevoren. Toch is de 918 Spyder nog altijd de regerende kampioen op de Ring.Zijn er dan geen snellere auto's? Oh jazeker wel. Echter sommige hebben het geluk niet mee , van andere merken heerst het sterke vermoeden dat er gesjoemeld is met videobeelden en weer andere klaren de klus wel degelijk, maar ondernamen de daad met een niet voor serieproductie gehomologeerde bolide. McLaren behoort tot die laatste categorie.6 minuten en 43 seconden. Kortom, 14 seconden(!) sneller dan de 918 Spyder, dat is wat de XP1LM heeft weten klaar te spelen na het doorkruisen van de Groene Hel op diens legendarische plakkaat asfalt. Geloof ons, in de racerij is dit lichtjaren. En toch hoeven de Duitsers niet te buigen voor de Britten. De reden: de XP1LM is niet 100 maar 99 procent gelijk aan de maximaal 5 gebouwde LM's voor consumentenverkoop. En die ene procent doet McLaren de das om.Porsche is niettemin gewaarschuwd. Want McLaren is voornemens terug te keren naar de Ring zodra een van de 5 eigenaren van een P1 LM zo aardig is zijn miljoenenbolide uit te lenen voor een tweede ronde.