Slechts éénmaal: Rolls-Royce Sweptail

Het zal wel aan ons liggen, maar visueel hadden de 103EX en Sweptail niet verder uit elkaar kunnen liggen. Waar de eerste bijna geheel uit 'harde' lijnen bestaat, is de Sweptail op de bonkige voorzijde na een en al elegantie. De unieke Sweptail is volgens Rolls-Royce en de opdrachtgever dan ook eerder een eerbetoon aan het met uitsterven bedreigde coachbuilden dan een direct afgeleide van de 103EX.Waarom deze ambachtelijke (kunst)vorm van 'carrosserieklopperij' bijna volledig uit het straatbeeld is verdwenen is overigens niet zo vreemd. Zo zou aan de Sweptail een prijskaartje hangen van – hou je vast – 13 miljoen euro. Oftewel, coachbuilden is extreem kostbaar en enkel weggelegd voor de allerrijksten op aarde.Als donor doet de van nature al beeldige Phantom Coupé dienst. Dat moet een van de laatst gebouwde zijn geweest, want het doek van die tweedeurs mastodont viel vorig jaar al. Het interieur daarvan zette Bespoke niet over, want dat is compleet opnieuw ontworpen voor de Sweptail. Wellicht nog meer dan de wulpse achterzijde is het zichtbaar geïnspireerd op de maritieme luxejachten. Aan hout en leer ontbreekt het in elk geval niet en ook de hoeveelheid glaswerk is zeer bijzonder.Leuk detail: in de middentunnel zit een mini-wijnkoeler verstopt. Na een druk op de knop komt daaruit een fles van de betere Champagne – uit het geboortejaar van de eigenaar – tevoorschijn en twee kristallen glazen. Een hebbedingetje van een miljoentje, schatten wij zo…